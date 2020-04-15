نائب إيطالي ينتقد ألمانيا بمنشور على الإنترنت ثم يجبر على حذفه

وقال لانوتي عضو "حركة خمس نجوم" في منشوره حسب صحيفة "rai news" المحلية: "ميركل، (القديسة أنغيلا شفيعة أوروبا) نشكرها، لكننا تأذينا كثيرا من إملاءت أحفاد هتلر ومن شركائهم".

وكان يشير، بحسب الصحيفة، إلى المفاوضات داخل المجموعة الأوروبية حول الآليات التي سيتم وضعها لإعطاء المساعدات الأوروبية المتأزمة من فيروس كورونا.

هذا كله أدى لانتقاده من خلال بعض الأوساط السياسية بمن فيهم اعضاء حركة خمس نجوم، ما دفع لانوتي لحذف المنشور من على صفحتة.