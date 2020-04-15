الشرطة الفرنسية: مقتل شخص هاجم أفرادا من الشرطة بسكين شمالي باريس

أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن قوات الأمن تمكنت من قتل رجل هاجم أفرادا من الشرطة بسكين في منطقة لا كورنوف شمالي العاصمة باريس

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن المصدر أضاف أن الهجوم وقع حوالي الساعة 1430 مساء بتوقيت غرينتش، عندما كان ضباط الشرطة في دورية على متن دراجات.

ولم يستطع المصدر توضيح دوافع مهاجم السكين.

وشهدت فرنسا في بداية الشهر الجاري، إذ هاجم رجل السكان بسكين في بلدة رومان سور إيزير الصغيرة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وكان السكان، الذين كانوا في إغلاق، وسط جائحة فيروس كورونا، يقومون بالتسوق اليومي المسموح به للطعام.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب إن المعتدي اعتقل بعد دقائق. وقال المكتب إن أحد معارفه اعتقل أيضا، ولم يحدد المدعون المشتبه به. وقالوا إنه ليس لديه وثائق هوية، لكنه سوداني، من مواليد 1987.

وخلال تفتيش لاحق لمنزله، عثرت السلطات على وثائق مكتوبة بخط اليد تضمنت حججاً حول الدين وشكوى من العيش في "بلد الكفار".