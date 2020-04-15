وزير الدفاع الأمريكي يتهم الصين بحجب المعلومات حول كورونا

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الصين، بأنها لا تزال تحجب المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال إسبر في مقابلة تلفزيونية مع شبكة تلفزيون "فوكس نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الصين لا تزال تحجب المعلومات حول كورونا، واللازمة لمواجهة الوباء عالميا، داعيا بكين إلى تبادل البيانات.

وقال مارك إسبر في المقابلة: "لو كان الصينيون تحلوا بمزيد من الشفافية في وقت مبكر، وتبادلوا المزيد من البيانات، لكان لدينا فهم أفضل لهذا الفيروس ثم كيفية التعامل معه".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على وجوب أن يكون هناك جهد تعاوني عالمي لمكافحة فيروس كورونا"، مؤكدا أن جميع الدول في كل أنحاء العالم بحاجة إلى التعاون لفهم هذا الفيروس والسيطرة عليه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.