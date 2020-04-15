نتنياهو يرفض طلبا بريطانيا عاجلا بشأن كورونا

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلبا بريطانيا عاجلا، كما سبق أن رفضه من قبل لألمانيا.

وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو رفض طلبا عاجلا من نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، يقضي بشراء أجهزة تنفس، بدعوى أنه طلب عاجل واستثنائي.

רה''מ נתניהו דחה בקשה לייצוא חריגים למכונות הנשמה לבריטניה https://t.co/c7kADxaoyX — Rotter Net (@RotterNet) April 15, 2020

وذكرت القناة أنه حينما دخل بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إلى المستشفى لتلقي العلاج المكثف من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اتصل راب بنتنياهو لطلب المساعدة العاجلة في مواجهة كورونا، وأن عدة شركات بريطانية حاولت شراء أجهزة تنفس من مصانع إسرائيلية، ولكن وزير الاقتصاد إيلي كوهين، رفض التفريط في مثل هذه الأجهزة، بدعوى احتياج بلاده إليها.

وأوضحت القناة العبرية بأن نتنياهو رفض طلب دومينيك راب بشراء أجهزة تنفس، وأنه يتفهم الموقف البريطاني حيال شراء هذه الأجهزة، بدعوى أن إسرائيل نفسها بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعية.

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك دولا أخرى طلبت شراء هذه الأجهزة أيضا، مثل إسبانيا، حيث اتصلت وزيرة الخارجية الإسبانية، ارينزا جونزاليس، بنظيرها الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد الماضي، وطلبت منه أجهزة تنفس صناعي أيضا.