مصرع اثنين وإصابة خمسة آخرين في تحطم هليكوبتر عسكرية فرنسية

وأعلن مدير مكتب محافظة هاوتس – بيرينيه: "وقع حادث طائرة هليكوبتر في بلدة بويله دانت في أوت بيرينه. كان على متن الطائرة 7 أشخاص، وتوفي اثنان، وتم إجلاء خمسة جرحى".

وأضاف أن الحادث وقع في حوالي الساعة 16:30 على بعد 22 كم شمال شرق تاربس، بالقرب من حدود دائرة غيرس. تم نقل الجرحى بطائرات هليكوبتر إلى مستشفيات تارب وتولوز.

🔴 ALERTE INFO - Hautes-Pyrénées: un hélicoptère militaire s'écrase, deux morts et plusieurs blesséshttps://t.co/gUX37ZJlip pic.twitter.com/8CSHqWbETC — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2020

وأفادت وكالة" رويترز" نقلا عن السلطات المحلية أن طائرة الهليكوبتر من نوع كوجار، تابعة لفوج الهليكوبتر القتالي الخامس بمدينة "بو"، مشيرا إلى أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.