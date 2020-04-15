ترامب: الولايات المتحدة ستساعد روسيا ودول أخرى لمكافحة "كورونا" 

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده ستساعد روسيا ودول أخرى بأجهزة تنفس اصطناعي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أعتقد أن روسيا ستكون بحاجة لأجهزة تنفس اصطناعي، لديهم أوقات صعبة بموسكو، سنساعدهم".

وأضاف ترامب "سنساعد بلدان أخرى، سنساعد، إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ودول أخرى".

وأعلن ترامب، إن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "المعركة مستمرة لكن الدلائل تشير إلى أننا تجاوزنا على مستوى البلاد ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".

وسجلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرقاما قياسية لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفع بما لا يقل عن 2371 اليوم الأربعاء ليصل إلى أكثر من 30 ألفا و 800 وفاة، وفقا لإحصاءات رويترز.

وكانت الولايات المتحدة سجلت أول حالة وفاة نتيجة للفيروس التاجي في 29 فبراير. واستغرق الأمر 38 يومًا للوصول إلى 10 آلاف حالة وفاة وتسعة أيام أخرى فقط للانتقال من 10 آلاف حالة إلى 30 وفاة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 635 ألف حالة في الولايات المتحدة ومليوني حالة على مستوى العالم.