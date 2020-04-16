فوكس نيوز: "المريض رقم صفر" كان يعمل في مختبر معهد الفيروسات بووهان

أفادت قناة "فوكس نيوز" أن "المريض رقم صفر" الذي أصيب بفيروس كورونا كان يعمل في مختبر معهد الفيروسات في ووهان الصينية.

وبحسب مصادر القناة "المطلعة على تفاصيل الإجراءات المبكرة للحكومة الصنية وعلى الوثائق ذات الصلة"، فإن موظف المختبر أصيب بالفيروس عن طريق الخفافيش، وبعد ذلك انتشر المرض بين السكان المحليين.

اتهم مصدر فوكس نيوز الصين "بقيامها بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة".

ومع ذلك أكدت المصادر أن المختبر لم يطور أسلحة بيولوجية، ولكن كان من المفترض أن يظهر النتائج البارزة لدراسة الفيروسات من قبل العلماء الصينيين.

اتهمت السلطات الأمريكية مرارًا وتكرارًا الصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا. على وجه الخصوص، أعلن عن ذلك في 15 أبريل/ نيسان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الذي أكد أن الفيروس ربما يكون من أصل طبيعي. بدوره، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالشفافية من بكين بشأن الأسباب الجذرية للوباء.

فى وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا، وقالت إن بكين منذ البداية لديها موقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.