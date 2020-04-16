ليس كورونا... مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة

حذرت الأمم المتحدة من مرض يهدد حياة أكثر من 100 مليون طفل حول العالم، إذا لم يحصلوا على اللقاحات اللازمة لعلاجه في الوقت المناسب، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفل "يونيسيف"، إن 117 مليون طفل في 37 دولة حول العالم، يواجهون خطر فقد جرعات التطعيم ضد مرض الحصبة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد حياتهم.

The #COVID19 pandemic could prevent over 117 million children from receiving essential vaccines for measles.



As soon as immunizations can resume, every missed child must be vaccinated. Leave no child behind.#VaccinesWorkhttps://t.co/EbABetqBB7 — UNICEF (@UNICEF) April 14, 2020

ولفتت المنظمة الدولية، على موقعها الرسمي، إلى تأخر حملات التطعيم ضد المرض في 24 دولة، بينما قامت دول أخرى بتعليقها، مشيرة إلى بيان لمبادرة "الحصبة وروبيلا"، التي تجمع القادة في مجال الصحة على مستوى العالم، من خطورة تأجيل حملات التطعيم.

ويشارك في المبادرة التي أصدرت البيان كل من الصليب الأحمر الأمريكي، ومراكز مكافحة الأوبئة الأمريكية، والـ"يونيسيف"، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" في توقف الكثير من الأنشطة الصحية حول العالم، للتركيز على مكافحة المرض، الذي يمكن أن ينتشر بالعديد من الوسائل.