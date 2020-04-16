بانكسي يكشف عن لوحته الجديدة خلال تواجده في الحجر المنزلي

نشر فنان الغرافيتي البريطاني مجهول الهوية، روبرت بانكسي صورا على حسابه الخاص في انستغرام تظهر لوحة جدارية جديدة رسمها خلال تواجده في الحجر المنزلي.

ورسم بانكسي مجموعة من الفئران على جدران الحمام وكأنها أحدثت فوضى عارمة في المكان، وكتب الفنان تحت الصورة:"زوجتي تكره أن أعمل من المنزل".

View this post on Instagram . . My wife hates it when I work from home. A post shared by Banksy (@banksy) on Apr 15, 2020 at 10:45am PDT

ويظهر في الصورة وكأن فأرا يقف على طرف مرآة كانت قد مالت بسبب الفوضى، ويظهر فأر آخر وهو يرسم على المرآة خطوطا مائلة.

ويعد بانكسي اسما لامعاً في فن الشارع، حيث اشتهر باستخدام رسومات الغرافيتي للتعبير عن واقع المجتمع من منظور فريد، وقد استطاع تغيير النّظرة السائدة حيال هذا الفن، من خلال استخدامه هذا النوع من الفن لإيصال رسائل اجتماعية وإنسانية هادفة أسهمت في تحوّل الغرافيتي إلى أحد أبرز أشكال الفن الحديث.

واشتهرت أعمال بانكسي في المزادات العالمية وبيعت أعمال له في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة.