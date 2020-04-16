رئيس الأركان الإيراني يصف أداء الجيش في مكافحة "كورونا" بالمميز جدا

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن "الجيش يؤدي مهماته بصورة أكثر اقتدارا وفاعلية وانسجاما يوما بعد يوم"، واصفا أداءه بالمميز جدا في سياق مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وأكد اللواء باقري، خلال لقائه القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، "أن الجيش قدم لله الحمد أداء مميزا جدا في سياق مكافحة فيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن "الجيش أدى جميع المهمات المكلفة بها وحتى بصورة عفوية في مجالات لم يكن مكلفا بها بافضل صورة ممكنة وقدم خدمات جليلة للشعب الايراني الابي في المستشفيات والطرق والمدن المختلفة ومراكز النقاهة وسجل مشاهد باهرة من التضحية والتعاطف ومازالت هذه التضحيات مستمرة".

من جانبه، أشار القائد العام للجيش الايراني إلى أن الجيش وبعد تفشي فيروس كورونا في الصين قام بالاستعدادات اللازمة وأبلغ التعليمات لجميع الوحدات التابعة له وقال "إنه وفي سياق تنفيذ تدابير القائد العام للقوات المسلحة والتعميم الصادر من الأركان العامة للقوات المسلحة تم تكریس جميع الطاقات الصحية والعلاجية لجيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في خدمة الشعب الإيراني وستستمر هذه المسيرة حتى القضاء الكامل على هذا الفيروس المقيت في البلاد".

وكان وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، وصف جيش بلاده بأنه من أكثر جيوش العالم جهوزية واستعدادا من حيث المعدات والكوادر البشرية والتدريب والتخطيط.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، تسجيل 98 حالة وفاة بفيروس كورونا، في الأربع والعشرين الساعة الماضية، مؤكدة أن عدد الوفيات بلغ 4777. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، تجاوز 76 ألفا بعد تسجيل 1512 إصابة جديدة.