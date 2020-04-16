تستغرق نحو 400 ساعة عمل... شركة طيران تكشف عملية تخزين طائراتها مع تفشي كورونا

كشفت خطوط الطيران البلجيكية، عن تفاصيل عملية تخزين طائراتها في ظل توقف رحلات الطيران حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

البداية تكون بغلق النوافذ بالشريط اللاصق وتغطية المقاعد، بعد ذلك يتم تغطية المحركات لحمايتها من الصدأ والتآكل وبناء الطيور للعشش فيها.

يتم بشكل يومي السير بالطائرات على الممرات، لحماية الطائرات من التآكل بفعل وزن الطائرة.

عملية تستغرق حوالي 400 ساعة عمل.. هكذا تقوم #الخطوط_الجوية_البلجيكية بتخزين طائراتها في ظل جائحة فيروس #كورونا https://t.co/7X9xF4ce8u pic.twitter.com/uq1aykkBJK — CNN بالعربية (@cnnarabic) April 16, 2020

وتقول الشركة إن عملية تخزين طائرة "إيرباص" واحد، تستغرق نحو 400 ساعة عمل.

جائحة وباء كورونا المستجد، دفعت شركات الطيران حول العالم لإلغاء آلاف الرحلات الجوية، بهدف مكافحة تفشي الفيروس.

وكانت الخطوط الجوية البلجيكية قد أعلنت أنها لن تستأنف الرحلات التجارية، قبل يوم 15 مايو/أيار المقبل.