الباراغواي... بسبب إهمال الأطباء كادت تدفن حية

أنقذت العناية الإلهية امرأة في مدينة كورونيل أوفييدو في جنوب باراغواي من موت محقق بعد أن تم الإعلان عن وفاتها وبدأت التحضيرات لدفنها.

ووفقا لصحيفة "ABC Color " يوم 11 نيسان / أبريل، تم نقل غلاديس رودريجيز دي دوارتي البالغة من العمر 46 عامًا، والمصابة بسرطان المبيض، إلى مركز طبي بسبب ارتفاع ضغط دمها.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية، أعلن أحد الأطباء وفاة دوارتي وأبلغ زوجها ماكسيمينو وابنتها ساندرا بالوفاة.

وقام الطبيب بإعداد شهادة وفاة لدوارتي تشير إلى أن سبب الوفاة هو سرطان المبيض وقام موظفو المركز الطبي بوضع المرأة في حقيبة الجثث، وإرسالها إلى دار الجنازة.

وبحسب الصحيفة، عندما بدأ الموظف في دار الجنازة بغسل "المتوفاة"، لاحظ أن المرأة كانت تتحرك وقام بإبلاغ عائلة دوارتي.

ومن جانبها قامت ابنة دوارتي ساندرا هيريبرتو فيرا برفع دعوى على المستشفى بتهمة إهمال المريضة وقطع أجهزة الانعاش عنها وأرسالها مباشرة إلى دار الجنازة .