بعد فشل نتنياهو وغانتس... الرئيس الإسرائيلي يكلف الكنيست باختيار رئيس الحكومة

أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، بأنه سينقل التفويض بتشكيل الحكومة إلى البرلمان "الكنيست"، بعدما فشل هو ورئيس حزب "الليكود" رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حتى منتصف الليلة الماضية.

القدس - سبوتنيك. وقال الرئيس الإسرائيلي، في بيان، "هذا الصباح، أبلغت رئيس الكنيست بأنني أوكل للكنيست مهمة تشكيل الحكومة، وفقا للمادة 10 (أ) من القانون الأساسي: الحكومة (2001). آمل أن يتم العثور على غالبية أعضاء الكنيست في أقرب وقت ممكن. ونمنع جولة رابعة من الانتخابات".

وأفادت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية بأن "فجر اليوم انتهى دون نتائج لقاء جمع بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وزعيم حزب زعيم (أزرق أبيض) بيني غانتس، بمشاركة طاقمي المفاوضات عن الحزبين، ضمن مساعي التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة".

وبحسب بيان مشترك صدر عن الحزبين فإن "طاقمي المفاوضات يلتقيان مجددا هذا اليوم، وذلك على الرغم من انتهاء مهلة التفويض الإضافية التي منحت لغانتس من أجل تشكيل الحكومة".

وقالت قناة "كان" إن "العقبة الرئيسية التي حالت دون الإعلان عن التوصل لاتفاق، هي الشروط التي وضعها نتنياهو وحزبه لإجراء تعديلات قانونية تمكنه من مواجهة القضاء والالتفاف على أي قرار مستقبلي قد تصدره المحكمة العليا يمنعه من تشكيل الحكومة أو تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة مع بدء فترة تناوب غانتس، وذلك بسبب لائحة الاتهامات الموجهة ضده في قضايا الفساد المتهم بها".

ونقلت القناة عن مصادر من حزب "أزرق أبيض"، قولهم إنهم "لا يتجهون إلى طلب تمديد إضافي لغانتس، علما بأن القانون يتيح لريفلين حرية القرار حول التمديد على ألا يتجاوز فترة الـ14 يوما".

وفي حال فشل الكنيست باختيار مرشح يحظى بتأييد 61 عضو كنيست حتى السابع من مايو/ أيار المقبل، فسيتم حل المجلس والتوجه لانتخابات رابعة.