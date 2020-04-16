سابقة في تاريخ أمريكا… أمر بطباعة اسم ترامب على شيكات المساعدات

أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بوضع اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشيكات، التي سيحصل عليها ملايين الأمريكيين، ضمن خطة مساعدات الطوارئ، للمتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مشيرة إلى أن الأمر الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، يتضمن خطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن قام رئيس أمريكي بطبع اسمه على وثائق خاصة بمساعدات مالية تقدمها الحكومة الفيدرالية للمواطنين.

وقالت الصحيفة ، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن الإجراء، الذي تم الانتهاء منه، الاثنين الماضي، يمكن أن يؤخر عملية تسليم المبالغ المالية لأيام، وهو ما استبعده مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية.

وتقول الصحيفة إن هذه الخطوة تعني أن كل شخص من المستفيدين من هذه المساعدات المالية، سيتلقى شيك قيمته 1200 دولار أمريكي، بينما يرى توقيع ترامب على الجانب الأيسر من الشيك.

وبدأت الحكومة الفيدرالية توزيع 70 مليون دولار مساعدات عاجلة للمتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وهي جزء من حزمة الإغاثة المالية للأفراد البالغ قيمتها تريليون دولار، التي أقرها الكونغرس الأمريكي في مارس/ آذار الماضي لمواجهة جائحة كورونا.

وفقد نحو 16 مليون شخص في الولايات المتحدة، وظائفهم الشهر الماضي، حسبما تقول "بي بي سي"، بينما يشير تقرير آخر لموقع "بيزنيس إنسيدر" أن عدد من يفقدون وظائفهم بسبب كورونا، يمكن أن يصل إلى 35 مليون شخص.

Coming to your $1,200 relief check: Donald J. Trump’s name// unprecedented,cheap political stunt by our Barnum’N Bailey ringmaster,our Joe Exotic!Gives Charlatan a bad name.#TrumpMadness #CARESAct https://t.co/BXwKgiWAKz — Steve Cohen (@RepCohen) April 15, 2020

وبينما تلقى أكثر من 80 مليون أمريكي مساعدات تصل إلى 1200 دولار في حساباتهم المصرفية مباشرة يوم أمس الأربعاء، وفقا لوزارة الخزانة، فإن الذين لم يقدموا بياناتهم المصرفية، سوف يحصلون على شيكات مطبوع عليها اسم الرئيس دونالد ترامب على الجانب الأيسر.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 644 ألف مصاب وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.