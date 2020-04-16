10 طائرات تحتاج لمساحة تعادل ملعب كرة قدم... أين تقوم شركات الطيران بتخزين طائراتها

تسببت جائحة كورونا في توقف رحلات الطيران حول العالم، وبالتالي توقف آلاف الطائرات عن العمل.

الوضع الراهن، دفع العديد من شركات الطيران إلى تخزين الطائرات في أماكن غريبة وغير متوقعة، مثل الصحاري والجسور، بحسب موقع "فلايت رادار".

وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 ألف طائرة كانت تجوب الأجواء، كما أنه قبل شهر مارس/آذار كان هناك نحو 175 ألف رحلة طيران يوميا حول العالم.

وتحولت العديد من المطارات الدولية الضخمة إلى مواقف للطائرات، وهو الأمر الصعب حيث أن 10 طائرات تحتاج إلى مساحة تعادل ملعب كرة لتخزينها.

واضطرت شركات الطيران لتحويل المدارج والممرات وورش الصيانة في المطارات إلى مواقف مؤقتة، فيما لجأت شركات طيران أمريكية لاستئجار مستودعات صحراوية في ولاية كاليفورنيا وأريزونا.

وفي أوروبا لجأت شركة "لوفتهانزا" الألمانية إلى إيقاف طائراتها في بعض المطارات الصغيرة والقواعد العسكرية، حتى إنها استخدمت بعض الجسور كمواقف أيضا.

أما شركة "إيزي جيت" المتخصصة بالطيران منخفض التكلفة، فقد تمكنت من تخزين طائراتها البالغ عددها 344 عبر 30 مطارا ضمن شبكة رحلاتها الجوية.

يذكر أن الطائرات خلال فترة توقفها، تكون بحاجة إلى صيانة أسبوعية للحفاظ على جاهزيتها وحالتها.