ريابكوف: روسيا لم تتلق ردا من أمريكا حول معاهدة "ستارت"

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لم تتلق ردا حتى الآن من واشنطن على المذكرة الخاصة بإمكانية تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية (ستارت).

وقال ريابكوف "ليس لدينا ملاحظات، نسبيا، الرد من الجانب الأمريكي على مذكرتنا، التي أرسلناها في نهاية العام الماضي مع اقتراح لتمديد العقد كما هو دون أية شروط مسبقة، لم يأت". بحسب "انترناشيونال لايف".

يذكر بأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START-3)، الموقعة في عام 2010 ، هي المعاهدة الوحيدة الحالية للحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة.

وتنتهي الاتفاقية في فبراير/ شباط 2021 ، حتى الآن لم تعلن الإدارة الأمريكية ما إذا كانت واشنطن تعتزم تمديدها.

وفي وقت سابق ، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أنه من غير المحتمل تمديد معاهدة "ستارت 3" لأن بها عيوب.

وقد أعلنت روسيا بدورها مرارا أنها على استعداد لمناقشة ذلك، كما وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق نووي ثلاثي جديد بين روسيا والصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي تم رفض هذه الفكرة في بكين.