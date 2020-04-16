"كورونا" يتسبب في خفض مستوى ثاني أكسيد النتروجين إلى النصف في باريس

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" تسجيل معدلات منخفضة من ثاني أكسيد النيتروجين في عدد من المدن الأوروبية، لتنخفض الإنبعاثات بنسبة 54 في المئة في باريس، مقارنة بالعام الماضي.

وجاء في بيان الوكالة "تظهر التحليلات الجارية أن مستويات ثاني أكسيد النيتروجين منخفضة في أوروبا، وهو ما يتفق مع التدابير التقييدية التي تم إدخالها لوقف انتشار الفيروس التاجي. وتظهر بيانات الأقمار الصناعية الجديدة من برنامج Copernicus Sentinel-5P أنه في بعض المدن انخفض المستوى بنسبة 45-50% مقارنة بنفس المستوى من العام الماضي".

يشار إلى أنه خلال الدراسة ، تمت مقارنة المؤشرات التي تم الحصول عليها من 13 مارس/آذار إلى 13 أبريل/نيسان 2020 ومتوسط ​​المؤشرات لشهري مارس - أبريل 2019.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن "الأرقام الخاصة بمدريد وميلانو وروما انخفضت بنحو 45% ، بينما في باريس كان هناك انخفاض كبير بنسبة 54%".

يذكر بأنه في وقت سابق، أظهرت صور جوية للأرض انخفاضًا حادًا في مستويات التلوث في شمال الصين خلال الشهر الماضي، حيث تم إغلاق بلدات بأكملها بحجم مدينة نيويورك وسط اندلاع مميت للفيروس الجديد.

#NASA #ESA pollution monitoring satellites have detected significantly less level of nitrogen dioxide over #Wuhan, a noxious gas emitted by motor vehicles, power plants, and industrial facilities evidencing the serious economic slowdown following the outbreak of #coronavirus. 1/2 pic.twitter.com/wO4257IlH0 — Iqbal Latif (@ilatif) March 1, 2020

تقارن الصور، التي رصدتها وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، جودة الهواء بين 1 يناير/كانون الثاني و20 يناير/كانون الثاني بمستويات التلوث بين 10 و 25 فبراير/شباط، وتبين أن الفارق في تركيز ثنائي أكسيد النيتروجين مذهل.