الصحة العالمية: عدد الإصابات بـ"كورونا" في أوروبا يصل لعتبة المليون

قال هانز كلوج، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الخميس، إن أوروبا الآن في خضم معركة التصدي لجائحة "كوفيد-19 " مع اقتراب عدد حالات الإصابة من المليون.

وقال كلوج للصحفيين في تصريح عبر الإنترنت "يواصل عدد الحالات الارتفاع في أنحاء المنطقة. في الأيام العشرة الماضية ارتفع عدد الإصابات نحو المثلين ليقترب من المليون".

وتابع: هذا يعني أن نحو 50 بالمئة من العبء العالمي لمكافحة "كوفيد-19" ملقى على عاتق أوروبا. مضيفا: أكثر من 84 ألف شخص في أوروبا توفوا بسبب المرض.

وأضاف "لا تزال سحب عاصفة هذه الجائحة متجمعة بكثافة فوق منطقة أوروبا. وعلى الرغم من دخول بعض البلدان مرحلة قد تكون فيها قادرة على تخفيف القيود تدريجيا فإنه لا يوجد مسار سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي"، بحسب ما نقلته "رويترز".

هذا وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة).