عائلة ترامب تخرق قواعد الحجر الصحي للاحتفال بعيد الفصح..صورة

فوفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" توجهت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا وزوجها، المستشار الأول لرئيس الولايات المتحدة جاريد كوشنر، من البيت الأبيض مع أطفالهما الثلاثة إلى نادي ترامب الوطني للغولف في نيو جيرسي للاحتفال بعيد الفصح اليهودي في خطوة تعتبر انتهاكا لقرار إداري يمنع سكان واشنطن مغادرة منازلهم دون وجود ضرورة ملحة .
View this post on Instagram
As we enter the new week, let’s keep ourselves and each other safe by following CDC’s recommendation to wear a face covering when out in public to help protect the most vulnerable from #COVID19. You can find instructions online to make your own cloth mask. (I made Arabella’s and she made mine — and yes, she stitched USA on it!!) Remember, while face coverings/ masks are helpful, there’s no substitute for social distancing! Let’s protect and take care of one another! 💛 #TogetherApart
وتشير المصادر إلى أن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر واصلا عملهما من البيت الأبيض، ولا توجد تعليقات رسمية بعد.
وقدمت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أرقاما عن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 2569 وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة إلى 28326 وفاة.
وتحتل الولايات المتحدة أيضا المرتبة الأولى عالميا في عدد المصابين بالوباء والذين تخطى عددهم 637 ألف مصاب، علما بأن حوالى 3,2 مليون شخص تقريبا في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبت مما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)