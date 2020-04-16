الكرملين يعلق على قمة الخمسة الكبار التي دعا لها ماكرون

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من غير المقرر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أنه تجري مناقشة فكرة باريس حول عقد قمة لقادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو على مستوى المساعدين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "اليوم أو غدا لا توجد خطط لهذه المحادثة الهاتفية. ولكن من الواضح أنه سيتم صياغته [موقف روسيا] في الأيام المقبلة".

وردا على سؤال حول ما الذي يمنع الكرملين من صياغة موقفه، قال بيسكوف إن الاتصالات تجري على مستوى الخبراء، يتم إجراء اتصالات بين مساعدي جميع رؤساء الدول، تجري الآن مناقسة جوانب مختلفة لعقد اجتماع لقادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، عبر الفيديو.

وأوضح بيسكوف بهذا الصدد: "من المهم للغاية مقارنة مواقف جميع رؤساء الدول الخمس. ويعمل المساعدون الآن على ذلك".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه حصل على موافقة ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باستثناء روسيا لدعم دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم حتى يتسنى للبشرية التركيز على مواجهة فيروس كورونا.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يأمل في الحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات المقبلة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا، في 23 آذار/ مارس، إلى هدنة عالمية مشيرا إلى انهيار النظام الصحي في الدول التي تعاني من الحروب واستهداف ما تبقى من الطواقم الطبية في العمليات القتالية.