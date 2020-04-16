الصين... عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا

وأفادت "رويترز" بأن هذا التطور جاء بالتزامن مع ظهور حالات محلية جديدة في العاصمة بكين للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وصرحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج تراجع إلى 34 أمس الأربعاء من 36 قبلها بيوم في تراجع لليوم الثالث على التوالي مع تشديد السلطات للفحوص على الحدود وتقليل عدد الرحلات الجوية وحظر دخول الأجانب.

لكن عدد حالات العدوى المحلية ارتفع إلى 12 من 10 في اليوم السابق، ثلاث منها في بكين التي لم تكن بها أية حالات منذ 23 مارس/ آذار.

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وسجل البر الصيني الرئيسي في الإجمال 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء.

وبدأ عدد متزايد من الأقاليم الصينية إتاحة اختبارات فيروس كورونا للعامة لمنع عودة الوباء مع استئناف الأعمال. وفي نفس الوقت تقدم السلطات المحلية قسائم شراء للسكان على أمل أنهم سينفقون أموالا لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة من التفشي.

ومن المتوقع أن تعلن الصين غدا الجمعة عن انكماش نسبته 6.5 بالمئة في اقتصادها خلال الربع الأول من العام وسيكون بذلك أول انكماش تسجله منذ 1992 على الأقل عندما بدأت في إصدار بيانات عن الناتج الإجمالي المحلي الفصلي.

ورفعت السلطات في ووهان هذا الشهر إجراءات عزل عام وصحي أصابت المدينة التي يقطنها 11 مليون نسمة بالشلل لأكثر من شهرين في إطار جهود حثيثة لاحتواء المرض.