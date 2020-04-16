وزير الدفاع الأمريكي يوجه اتهاما جديدا إلى الصين بشأن فيروس "كورونا"

وجه وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، اتهاما جديدا إلى الحزب الشيوعي الصيني بشأن قضية انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال إسبر، في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية، "هم (الحزب الشيوعي الصيني الحاكم) كانوا يضللوننا منذ البداية، لم يكونوا شفافين، منذ الأيام الأولى لظهور هذا الفيروس، لذا لا أصدق كثيرا بأنهم أصبحوا صادقين معنا الآن".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قال "إنه لا يوجد دليل علمي على أن الفيروس التاجي الجديد "تسرب" من مختبر في ووهان"، مضيفا "بالنسبة لما يسمى تسرب الفيروس والافتراضات الأخرى، فإنها تخلو من أي دليل علمي".

تأتي تصريحات المسؤول الصيني، بعدما أفادت "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر عديدة، أن أول مريض مصاب بـ"كورونا" عمل في مختبر للفيروسات في مدينة ووهان الصينية، متهمة الصين بالقيام بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة.