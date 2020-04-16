متحدث باسم جونسون: بريطانيا لا ينبغي أن تتسرع في رفع إجراءات العزل العام

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.

وردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لتخفيف الإجراءات قال المتحدث للصحفيين "نتبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء... ينبغي ألا نهدم كل التقدم الذي أحرزناه حتى الآن برفع إجراءات التباعد الاجتماعي قبل الأوان"، حسب "رويترز".

وأشار مجددا إلى تعهد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف اختبار بحلول نهاية هذا الشهر.

وقال "الفحص سيكون شديد الأهمية في إيجاد سبيل للخروج من هذه الجائحة ونحتاج لمواصلة العمل بدأب في هذا الشأن".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد قالت إنه من المتوقع أن تمدد الحكومة البريطانية فترة الإغلاق، التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس "من المتوقع أن تعلن حكومة المملكة المتحدة، في وقت لاحق من اليوم، تمديد فترة الإغلاق ثلاثة أسابيع أخرى في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية دومينيك راب، سيترأس اجتماعات طارئة واجتماعات مجلس الوزراء حول استمرار إجراءات التباعد المجتمعي، مشيرة إلى أنه لا يملك، حتى الآن، خطة واضحة لإنهاء حالة الإغلاق، التي تشهدها البلاد بسبب تفشي الوباء.