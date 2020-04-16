استخدام شحنة كمامات لتهريب كوكايين بقيمة 1.3 مليون دولار

ضبط موظفو الجمارك البريطانيون 14 كيلوغراما من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه استرليني (1.25 مليون دولار)، خبأها مهربون للمخدرات في شحنة من الكمامات كانت ستدخل البلاد عبر منطقة جمارك نفق القنال الإنجليزي.

وقالت وزارة الداخلية إن كمية الكوكايين كانت في 15 رزمة مخبأة في صناديق مليئة بكمامات ضبطت لدى تفتيش شاحنة مسجلة في بولندا كانت متجهة لبريطانيا. وتم اعتقال بولندي في الرابعة والثلاثين من عمره.

وقال دارن هيربرت مدير عمليات إدارة مكافحة الجريمة في ميناء دوفر: "هذه الضبطية دليل إضافي على الطريقة التي تحاول بها الشبكات الإجرامية استغلال تفشي فيروس كورونا لمصالحها".

وأضاف أن السلطات تحقق الآن لمعرفة من يقفون وراء محاولة التهريب تلك، وفقا لـ "رويترز".

ويبلغ حجم سوق الكوكايين في أوروبا أكثر من عشرة مليارات دولار.