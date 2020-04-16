النار مشتعلة منذ 10 أيام...حريق كبير في تشرنوبل قرب المحطة النووية...فيديو

اندلع حريق في غابات تشرنوبل الأوكرانية بالقرب من قرية فلاديميروفكا كوتوفسكي بالقرب من محطة للطاقة النووية، في 4 أبريل/ نيسان. حتى الآن، لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخماد الحريق، على الرغم من أن كييف أبلغت عن إخماد كامل على الحريق، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

ولا يزال أكثر من 500 من رجال الإنقاذ وأكثر من 100 قطعة من المعدات، بما في ذلك مروحيتان، يشاركون في إخماد الحريق. أحرقت 12 قرية غير سكنية. يتم قياس مستوى الإشعاع باستمرار. ويتم التأكيد أنه ضمن الحدود الطبيعية.