الأمير وليام يفتتح مستشفى طوارئ جديد لعلاج "كوفيد-19"... فيديو وصور

افتتح الأمير البريطاني وليام، حفيد الملكة إليزابيث، مستشفى للطوارئ لعلاج مرض كوفيد-19، بني في ثمانية أيام فقط في مركز المعارض بمدينة برمنغهام.

وافتتح وليام دوق كمبردج مستشفى نايتنجيل التابع لخدمة الصحة الوطنية في مركز المعارض الوطني عبر مؤتمر بالفيديو.

وهذا ثاني مستشفى من سبعة مستشفيات يجري بناؤها حول إنجلترا للاستجابة لفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة قرابة 13 ألف شخص في بريطانيا حتى الآن.

"The building you are standing in is yet another example of how people across the country have risen to this unprecedented challenge. The Nightingale hospitals will rightly go down as landmarks in the history of the NHS."



— The Duke of Cambridge, opening @NightingaleBham 🏥 pic.twitter.com/6qc2YoSxjq — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 16, 2020

ويسع المستشفى 500 سرير ويمكن زيادة سعته ليستوعب 1500، وفقا لوكالة "رويترز".

Thank you to HRH The Duke of Cambridge @KensingtonRoyal, @MattHancock, Sir Simon Stevens from @NHSEngland and @andy4wm for opening the hospital this morning. Our colleagues and partners are very grateful for your messages of support. pic.twitter.com/8Oz7OC6Wzx — NHS Nightingale Birmingham (@NightingaleBham) April 16, 2020

وشارك نحو 400 متعاقد مدني إلى جانب الجيش ونحو 500 من العاملين في القطاع الطبي في بناء المستشفى.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة 98476 شخصا وتوفي 12868 شخصًا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.