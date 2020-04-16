مسجد في المملكة المتحدة لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا

تم جمع عدد كبير من التبرعات لتجهيز مسجد في لندن من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب موقع "عرب نيوز" يفتح مسجد في شمال غربي إنجلترا أبوابه للمرضى في نهاية أبريل/ نيسان، في مبادرة مجتمعية تهدف إلى تحرير أسرة المستشفيات وسط تفشي الفيروس التاجي.

12 غرفة، التي تستخدم عادة لوظائف المجتمع ودروس الأطفال الإسلامية، ستوفر بدلاً من ذلك رعاية لـ 23 شخصًا بحاجة إليها، بتوجيه من الدكتور محمد جيفا صاحب المبادرة.

يقول جيفا: "تطوع 60 شخصًا لخدماتهم و 10,000 جنيه إسترليني (12,485 دولارًا) تم جمعها في التبرعات".

جدير بالذكر أن جيفا، هو طبيب عام، الرئيس التنفيذي للجنة الطبية في روشديل وبوري ووفد الحج البريطاني، توصل إلى فكرة استخدام مباني المسجد لرعاية المرضى الذين تشعر المستشفيات أنها لا تستطيع استيعابهم.

وأكد إنه يريد أن يستمر المسجد في كونه مركزًا مجتمعيًا خلال تفشي وباء الفيروس التاجي، وأن يستخدم مرافقه لرعاية المرضى المسنين لتخفيف العبء عن المستشفيات المحلية.

وتمت الموافقة على الفكرة بحماس من قبل لجنة المسجد، التي دعت جيفا لتقديم المشورة لهم بشأن وضع قيود لمنع انتشار "COVID-19" قبل الإعلان عن الإغلاق.