هكذا عبر اليابانيون عن إعجابهم بصفارات سيارات الإسعاف الهولندية

لفت الشريك المؤسس في استوديو "فلامبير" المستقل، ومطور ألعاب الفيديو رامي إسماعيل الشهير، الانتباه إلى الفيديوهات التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي الياباني لصفارات سيارات الإسعاف الهولندية.

وكتب رامي في حسابه على تويتر: "هذا أمر رائع للغاية.. تسجيل صفارة سيارات إسعاف هولندية أصبح منتشرا في اليابان لدرجة أن الناس يقومون بعزف هذه الألحان على الغيتار".

— Rami Ismail (@tha_rami) April 15, 2020

​ومن جانبهم عبر اليابانيون عن إعجابهم بالموسيقى وكتب أحدهم على تويتر: "منذ ثلاثة أيام لا يمكنني إخراجها من رأسي".

​وأحب البعض صوت صفارات الإنذار لدرجة أنهم صنعوا "كفر" غيتار عليها.

والبعض الآخر شبه صفارات الإنذار الهولندية ألعاب الهالوين القديمة.