تحطم طائرة عسكرية كازاخية ونجاة الطيارين

صرحت وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، اليوم الخميس، إن طائرة "ميغ 31" تابعة لسلاح الجو الكازاخي تحطمت بالقرب من مطار كاراغاندا أثناء تحضير مقرر للخدمة القتالية وقفز الطياران ونجيا.

ألماتا – سبوتنيك. وقع الحادث جنوب مطار كاراغاندا. بعد الإقلاع، حيث اشتعلت النيران في أحد المحركات.

وبعد تلقي أمر بالخروج، وجه الطياران العسكريان الطائرة إلى الميدان، بعيدًا عن المستوطنة، مع التأكد من عدم وجود أي تهديد للسكان المدنيين وقالت الوزارة "الطياران على قيد الحياة".

وأضافت أن التحقيق في الحادث بدأ، ووصل فريق بحث وإنقاذ من القوات الجوية الكازاخية إلى مكان الحادث.