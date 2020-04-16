بعد انتهاء التمديد له... غانتس يهدد نتنياهو ويطالب بعزله

هاجم الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، غريمه التقليدي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، مهددا بعزله.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الخميس، بأن غانتس هدد نتنياهو بأنه في حال عدم التوافق على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حتى الاثنين المقبل، فإنه سيطرح قانون "عزل نتنياهو" مجددا.

מו"מ קואליציוני | יו"ר כחול לבן בני גנץ הבהיר לחברי הכנסת שאם לא תהיה התקדמות והסכם עד יום ב' - הסיעה תקדם את כל הצעות החוק שהוקפאו עד כה בעניין מעמד ראש ממשלה תחת חקירות וכתבי אישום. — מעריב אונליין (@MaarivOnline) April 16, 2020

وقال غانتس: إذا لم تشكل الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سأروج لقوانين عزل نتنياهو الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إنه في حال عدم التقدم في المفاوضات بين الطرفين، وهما حزبي "الليكود" بقيادة نتنياهو، و"أزرق أبيض" بزعامة غانتس، فإن الأخير لن يعقد اجتماعا مع نتنياهو.

גנץ הודיע בישיבת סיעתו שבכוונתו להפעיל את הכנסת באופן מלא החל מהשבוע הבא, ובכך איים במרומז על הליכוד שאם עד יום שני הבא המו"מ לא יוכרע - הוא יאפשר את קידום החקיקה שלחלקה הם מתנגדים: "מוכן לספוג את כל הביקורת ואעשה הכל כדי להשלים את המו"מ". גם האוזר והנדל נכחו בישיבה@shemeshmicha — כאן חדשות (@kann_news) April 16, 2020

وأفادت قناة "الكنيست" أن غانتس قرر تفعيل قوانين عزل نتنياهو إذا لم تنجح المفاوضات حتى يوم الاثنين المقبل، فإن غانتس سيدير الكنيست الإسرائيلي ضد رئيس حكومة تسيير الأعمال فعليا.

כפי שפורסם היום בערוץ כנסת: כחול לבן החליטה לקדם את חוקי נתניהו אם המו"מ לא יבשיל. כתבנו @yanircozin מעדכן כי בכחול לבן החליטו לתת את סוף השבוע כדי לראות לאן מתקדם המו"מ. צריך לומר שהאיום הזה כבר הושמע בעבר אך לא מומש https://t.co/Yly9iP3nN2 — ערוץ כנסת (@KnessetT) April 16, 2020

سبق أن أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، بيني غانتس، بأنه سينقل التفويض بتشكيل الحكومة إلى البرلمان "الكنيست"، بعدما فشل هو ونتنياهو، بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية، حتى منتصف الليلة الماضية.