متظاهرون مسلحون يجتاحون الشوارع الأمريكية... فيديو وصور

خرج آلاف من سكان ولاية ميشيغان الأمريكية بمظاهرة شعبية ، تخللها حمل للسلاح، نددت بأوامر البقاء في المنزل في ميشيغان وطالبوا بإعادة فتح الولاية.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين غضب المتظاهرين، حيث قالت متظاهرة: 'لقد سئمنا من عدم القدرة على شراء الأشياء التي نحتاجها، والذهاب إلى مصففي الشعر".

وهتف المتظاهرون من على درج مبنى بلدية لانسينغ ضد الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، قائلين بصوت واحد "احبسوها".

Armed protesters demand an end to #Michigan's, US coronavirus lockdown order.



There are 28,059 #COVID19 cases in Michigan, where more than 1,921 have died from the virus.(Guardian) pic.twitter.com/GS3eZSJHdn — World Updates (@Rntk____) April 16, 2020

بدورها قالت الحاكمة الديمقراطية إنها "تتفهم الإحباط ولكن "المفارقة المحزنة" حول المظاهرة هي أنه كان من الممكن أن تنشر الفيروس أكثر وبالتالي خلقت الحاجة إلى تمديد أمر البقاء في المنزل في ميشيغان". وفقا لموقع "الحرة".

Armed #Trump supporters block traffic in #Michigan, preventing #coronavirus first responders from getting to work. Defying #GretchenWhitmer lockdown, they gather outside state capital building brandishing assault weapons with impunity. Not a word of criticism from #Trump or #GOP. pic.twitter.com/gZ8rkpFOIh — Marion McKeone (@marionmckeone) April 16, 2020

وقال ترامب في وقت سابق خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن جائحة كورونا: "خطط إعادة فتح الولايات تشارف على الانتهاء وستتم إعادة فتح بعض الولايات قبل الأول من مايو/أيار المقبل".

Chants of “recall Whitmer,” “USA” and “lock her up” outside Michigan Capitol. #COVID19



first Ohio and now Michigan! It's spreading to other parts pic.twitter.com/Ayhfw4i2gt — World Updates (@Rntk____) April 16, 2020

وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، جراء العدوى التي شلت اقتصاد معظم الدول.

If this picture of today's protest in #Michigan doesn't make you question certain parts of our society then I don't know what you would question #MichiganProtest #MichiganOperationGridlock #coronavirus pic.twitter.com/gm1WOOvlrB — Chow (@SimplyChow) April 15, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.