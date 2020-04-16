إعطاء الموافقة لاعتماد جهاز تنفس اصطناعي جديد في بريطانيا

أعطت المصالح الصحية البريطانية الضوء الأخضر لاستخدام جهاز تنفس اصطناعي تنتجه مجموعة شركات، منها "إيرباص" و"فورد" و"مكلارين" ليكون أول جهاز من نوعه يحصل على الموافقة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة شركات "فنتيليتور تشالنج يو.كيه"، ديك إلسي: "نعمل بالتعاون الوثيق مع شركائنا في سلسلة الإمداد لنزيد الإنتاج بسرعة ونحقق هدفنا، وهو 1500 وحدة على الأقل أسبوعيا"، وفق وكالة "رويترز".

وستنضم النسخة المعدلة لتصميم قائم تنتجه شركة "بينلون" للمعدات الطبية، إلى منتج آخر من شركة "سميثز"، تشارك في إنتاجه مجموعة من شركات الفضاء والطيران والهندسة والسيارات؛ لتلبية طلبية للحكومة.

وقالت الحكومة، اليوم الخميس، إنها تريد 15 ألف وحدة من بينلون، وآلاف الوحدات من سميثز.

وانطلقت المبادرة بعد أن دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون قطاع الصناعة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، فغيرت العديد من الشركات نشاطها المعتاد للإسهام في المشروع.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة 98476 شخصا وتوفي 12868 شخصًا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.