قائد الحرس الثوري: نشكل يدا واحدة مع الجيش الإيراني أمام نظام الهيمنة والاستكبار

أشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بالجهود المخلصة للجيش الإيراني حيال دعم جهود المجاهدين والمدافعين في القطاع الصحي، وتقديم الخدمة للشعب في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت إشادة اللواء سلامي في يوم الجيش الإيراني، مؤكدا أن الجيش والحرس الثوري يشكلان يدا واحدة أمام نظام الهيمنة والاستكبار

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن اللواء حسين سلامي، أن "قوات الجيش الإيراني والحرس الثوري لن تتوانى لحظة في تعزيز عوامل الردع والاقتدار الشامل لبلاده، رغم أحقاد وخبائث العدو وتشكل يدا واحدة أمام نظام الهيمنة والاستكبار".

ووجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني رسالة إلى القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، أشاد فيها بالدور الكبير والمدهش والملحمي لقوات الجيش في حراسة استقلال ووحدة وسيادة بلاده "والتصدي باقتدار لتهديدات جبهة العدو وصون الأمن المستديم للحدود البرية والبحرية والجوية.

وأوضح اللواء حسين سلامي أن قوات الجيش والحرس الثوري تشكل يدا واحدة وبنيانا مرصوصا لإيران، أمام "نظام الهيمنة والاستكبار والطامعين بهذه الأرض"، مؤكدا أن الحرس الثوري لن يتوانى لحظة في تعزيز عوامل الردع والاقتدار الشامل للبلاد.