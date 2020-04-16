دعم ألماني كامل لمنظمة الصحة العالمية... والمستشارة تدعو لتوحيد الصفوف

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة وباء كوفيد-19، مؤكدة دعمها لعمل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.

جاء في بيان للمكتب الصحفي التابع لمجلس الوزراء الألماني، حول اجتماع زعماء مجموعة السبع الكبار: "حضرت المستشارة مؤتمرا عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع بشأن جائحة كورونا. وقد عقد بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إطار رئاسة الولايات المتحدة هذا العام لمجموعة السبع.

وأكدت المستشارة أنه "لا يمكن التغلب على الوباء إلا من خلال تنسيق دولي"، وقد أعربت عن "دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية والعديد من الشركاء الآخرين".

وأضاف البيان "ترحب المستشارة أيضا بمبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، لعقد مؤتمر افتراضي للمانحين بخصوص كورونا، يوم 4 أيار/ مايو".

كما أشادت ميركل "باتفاق الأمس بين وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية بشأن وقف التزامات الديون للدول النامية وناقشت المزيد من الإجراءات المحتملة مع الشركاء في مجموعة السبع".