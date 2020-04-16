علماء يكشفون العامل الأكبر  للإصابة بـ كورونا

توصل علماء كلية الطب في جامعة نيويورك الأمريكية إلى أن الأشخاص البدناء هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "لوس أنجيلوس تايمز" الأمريكية، قام العلماء بفحص بيانات مما يقرب من عشرة آلاف مريض مصاب بالفيروس التاجي ووجدوا أن ما يقرب من نصف المرضى يعانون من زيادة في الوزن.

وبحسب العلماء، يعاني الأشخاص البدناء من ضعف المناعة لأن الجسم يكافح الوزن الزائد، الأمر الذي يقلل من مقاومة الجسم للفيروس التاجي.

وبناءً على هذه الدراسات، ربط العلماء وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء فيروس كورونا تجاوز 30800 حالة، الأربعاء، وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، لليوم الثاني على التوالي.