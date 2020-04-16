رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنازل عن آلاف الدولارات من راتبها

أعلنت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، أنها ومجموعة من المشرعين سيخفضون أجورهم بنسبة 20% على مدار الأشهر الستة المقبلة تضامناً مع المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قالت جاسيندا في مؤتمر صحفي، الأربعاء، حول الجائحة في نيوزيلند، إنها إلى جانب وزراء الحكومة النيوزيلندية والرؤساء التنفيذيين للخدمة العامة، سيخفضون رواتبهم.

وأضافت أن هذا يعد تضامنًا مع المواطنين الذين يعتمدون على إعانات الأجور، والذين خفضت أجورهم، ومن فقدوا وظائفهم نتيجة للوباء العالمي. واعترفت أنه في حين أن هذا الإجراء في حد ذاته لن يغير الوضع المالي للحكومة، إلا أنه يتعلق بإظهار القيادة.

يبلغ راتب جاسيندا السنوي 470 ألف دولار نيوزيلندي (281 ألف دولار أمريكي)، وفقًا لهيئة المكافآت النيوزيلندية التي تقرر الدفع لأصحاب المناصب الرئيسية في البلاد. يعادل الخفض ما قدره 47105 دولارات نيوزيلندية.

وفقا لأحدث البيانات، تم التأكد من وجود 1400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا و9 حالات وفاة بسبب الفيروس، فيما تعافى 770 مصابًا. أعلنت الحكومة الإغلاق العام للبلاد في وقت سابق.