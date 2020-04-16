بالفيديو...رجل يتحدى إجراءات الحجر المنزلي ويمارس رياضته المفضلة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجل يقوم برياضة ركوب الأمواج جراء تفشي فيروس كورونا.

ويظهر في الفيديو كيف يقوم رجل في أيرلندا الشمالية بارتداء لباس التزلج ممسكا بحبل وكان يختا يسحبه وتقوم زوجته برش الماء عليه.

— ABC News (@ABC) April 16, 2020

وأعلنت أيرلندا الشمالية تمديد فترة الإغلاق لـ3 أسابيع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مؤشر واضح على احتمالية أن تحذو المملكة المتحدة كلها حذوها.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية أرلين فوستر أكدت استمرار فترة الإغلاق في البلاد ودعت المواطنين "لتوخي الحذر".