إيطاليا تفتح أذرعها لطبيب إيطالي إذا أقاله ترامب

تم توجيه انتقادات كثيرة إلى خبير الأوبئة الأمريكي، أنتوني فوتشي، بسبب مخالفته لآراء وتصريحات الرئيس دونالد ترامب، الذي قد يقيله من منصبه قريبا بحسب ما تنشره المنصات الإعلامية.

وبحسب موقع "businessinsider" تم دعوة الدكتور أنتوني فوتشي، مدير "المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية" والعضو البارز في فريق عمل البيت الأبيض المعنيّ بمكافحة فيروس كورونا، للعمل بأحد أفضل مستشفيات إيطاليا في حال أقدم الرئيس الأمريكي على إقالته من منصبه".

جاءت الدعوة من الدكتور جوزيبي إيبوليتو، المدير العلمي لمستشفى لازارو سبالانزاني بروما، الذي قال: "لم يسهم شخص في كتابة تاريخ طب الأمراض المعدية كما أسهم توني فوتشي. وليس ثمة شخص آخر يضاهيه في الكتابة عن أسرار الأمراض المعدية، وتفكيك شفراتها".

وكتب إيبوليتو رسالة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قال فيها: إن "إيطاليا يجب أن ترحب بفوتشي بأذرعٍ مفتوحة".

يذكر أن البيت الأبيض نوه إلى أن ما يشاع عن إقالة فوتشي باطل وغير صحيح.