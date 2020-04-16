إيران: لا نتوقع رفع الحظر عن استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية

أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري أن بلاده لا تتأمل رفع العقوبات عن استيراد وتصدير الأسلحة عن بلاده.

طهران - سبوتنيك. وقال سياري في لقاء مع التليفزيون الإيراني الرسمي مساء الخميس: "ليس لدينا أي أمل برفع العقوبات عن استيراد وتصدير الأسلحة عن إيران من أي دولة في الأشهر الخمسة المقبلة"، مضيفا: "وليس لدينا أي أمل باستيراد المعدات العسكرية من أي دولة بعد هذه المدة".

وذكر مساعد القائد العام للجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية:

"على الرغم من أننا نؤمن بتبادل العلم والتكنولوجيا العسكرية مع الدول الصديقة لإيران ونسعى لتصنيع كل شيء بأنفسنا".

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم أمس الخميس بأن البلاد تواجه العام الحالي فيروسي العقوبات والكورونا معا، مؤكدا بأن الجهود تبذل لخفض المصاعب التي يواجهها المواطنون ليعيشوا بصورة جيدة نسبيا.