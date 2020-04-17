"بوينغ" تستأنف إنتاج الطائرات في بعض الولايات المتحدة تدريجيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، أن شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات اتخذت قرارا باستئناف العمل تدريجيا، بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف لأسابيع عدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف الولايات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الشركة قررت إعادة الأعمال إلى مصنعها الموجود شمال غربي ولاية واشنطن، والذي يعمل فيه نحو 27 ألف موظف، وذلك لاستئناف إنتاج طائرات من طراز "بوينغ 787".

وأعلنت الشركة الأمريكية أنها ستبقي مصانع أخرى موجودة في ولاية كارولينا الجنوبية مغلقة، على أن يتم استئناف العمل فيها تدريجيا مع الوقت بعد انحسار فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد الموظفين في الشركة الأمريكية لإنتاج الطائرات "بوينغ" نحو 70 ألف موظف يتوزعون على مصانع مختلفة موجودة في الولايات الأمريكية.

وكانت بوينغ قد أعلنت، في 5 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تعليق النشاط في مصانعها في ولاية واشنطن لأجل غير مسمى، بسبب تدابير العزل المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.