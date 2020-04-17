بمناسبة يومه السنوي… انطلاق "استعراض الخدمة" للجيش الإيراني

بمناسبة يومه السنوي، انطلقت، صباح اليوم الجمعة، مراسم "استعراض الخدمة" للجيش الإيراني تحت شعار "حماة الوطن، سواعد السلامة".

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن استعراض الخدمة انطلق بحضور وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، وجمع من كبار القادة العسكريين في طهران وأنحاء البلاد.

ويضم استعراض الخدمة للجيش الإيراني، العديد من البرامج والخدمات الإغاثية التي يقوم بها في ظل الظروف الراهنة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل البلاد، بما في ذلك أجهزة التطهير الصحي والمستشفيات والمختبرات العسكرية المتنقلة، والسيارات الخفيفة والثقيلة المزودة بأجهزة التطهير.

وأشارت الوكالة إلى أن مراسم استعراض الخدمات للجيش الإيراني انطلقت صباح اليوم، الجمعة، بالتزامن في العاصمة، طهران، و24 محافظة على صعيد البلاد، وستتجه الوحدات المشاركة فور العبور من ساحة الاستعراض نحو المناطق المحددة داخل المدن والأحياء المحددة لتنفيذ عمليات التطهير وإزالة التلوث فيها.

ويجري الجيش الإيراني في السابع عشر من شهر أبريل/نيسان من كل عام، وهو يوم الجيش السنوي، احتفالات كبيرة واستعراضات عسكرية، لكن في ظل تفشي فيروس كورونا، انطلق بدلا من ذلك "استعراض الخدمة" بمشاركة وحدات من الجيش في طهران ومراكز المحافظات، في إطار الجهود والأنشطة الهادفة لمكافحة الفيروس على صعيد البلاد.