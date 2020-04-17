على بعد 7 آلاف ميل من بلادهم … ظريف: ماذا يفعل الأمريكيون في محيط بلادنا؟

تساءل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عما يفعله الأمريكيون في محيط بلاده على بعد 7 آلاف ميل من بلادهم.

ونشر جواد ظريف تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الخميس، أفاد من خلالها بأن الخليج يحمل اسم "الفارسي" منذ 2000 عام قبل تأسيس الولايات المتحدة.

US Navy can’t seem to find its way around our waters. Perhaps because it hasn’t figured out its name: Persian Gulf, as it's been called for 2,000 yrs longer than US has existed. Or maybe it doesn't know what it's doing in our backyard, 7,000 miles from home. pic.twitter.com/g05yqSTisi — Javad Zarif (@JZarif) August 3, 2018

وأرفق بتغريدته تلك خريطة للعالم، توضح المسافة بين ولاية ميامي الأمريكية والخليج، بما يزيد عن 7592 ميلا، مشيرا إلى أن الأمريكيين لا يعلمون ماذا يفعلون في محيط بلاده على بعد 7 آلاف ميل من أمريكا.

(2/3) #IRGCN maneuvered in an unsafe & unprofessional manner violating both proper seamanship in accordance with the rules of the road, & due regard for the safety of other vessels in the area as required by international law.https://t.co/7BzKHmvzh1 — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) April 15, 2020

ويشار إلى أنه اقتربت، أمس، مجموعة كبيرة من القوارب الإيرانية في المياه الدولية للخليج من خمس سفن تابعة للبحرية الأمريكية.

وقد نشرت القيادة المركزية الأمريكية تقريرا أوضحت فيه أن 11 سفينة إيرانية قامت بمناورة خطيرة واقتربت من سفنها الحربية.