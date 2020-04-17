مديرة مستشفى في إيطاليا: أول لحظة استرخاء في أغسطس ومنحنى العدوى يمكن أن يرتفع

أعلنت مسؤولة طبية إيطالية أن أول لحظة استرخاء من فيروس كورونا المستجد، ستكون في شهر أغسطس/آب المقبل.

وقالت مارتا برانكا، المديرة العامة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما، إنه "ليس هناك أي ارتجال في مجال الإجراءات، ونحن نحاول سلك نهج موحد"، مؤكدة أنه لا يجب التخلي عن الحذر، وفي الوقت نفسه عدم الإفراط في إثارة القلق.

ونقل موقع "نسمة" عن الطبيبة القول "القرارات التي نتخذها هي نتيجة دراسة ومقارنة تجرى من قبل المتخصصين والعلماء. أفهم هياج السكان، لكن في الوقت نفسه أرى أيضا أن القرارات التي يتم اتخاذها، تأتي من قبل من لديه المهارات ذات الصلة والتي أشعر بأنني أستطيع الوثوق بها".

وأضافت، في تصريحات لصحيفة "إل ميسجارو" الإيطالية، "من الواضح أننا نتنفس الصعداء اليوم، لكن هذا لا يعني أن الجميع أحرار بالتحرك، فيمكن لمنحنى العدوى أن يرتفع مرة أخرى".