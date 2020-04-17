تطبيق ذكي في إيطاليا لتتبع تفشي وباء كورونا

وقع اختيار السلطات الإيطالية على تطبيق هواتف ذكية لاستخدامه في تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار جهود مكافحة الفيروس الذي ضرب البلاد.

قالت صحيفة "إل-فوليو" الإيطالية إن التطبيق يسمى إموني (Immuni)، وهو اسم مبدأي قد يتغير عند بدء العمل الفعلي للتطبيق، وطورته شركة "بيندنج سبونز" التكنولوجية.

وقال دومينيكو أركيوري، مفوض الحكومة الخاص للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بكورونا لتلفزيون "راي" الرسمي، أمس الخميس، "نحن نعمل على اختبار تطبيق تتبع المخالطين في بعض الأقاليم الإيطالية ".

وأوضح أركوري أن الهدف هو جعل التطبيق متاحا للبلد بأكمله بعد اختباره في الأقاليم، وأضاف "سيكون دعامة في استراتيجيتنا للتعامل مع مرحلة ما بعد الطوارئ".

ودشنت وزارة الابتكار عطاء الشهر الماضي لمطوري التطبيقات الذين تطوعوا لتقديم خدماتهم. وتلقت مئات المقترحات، التي اختارت منها لجنة خاصة منتج شركة "بيندنج سبونز"، حسبما أفاد قرار من المفوض الخاص.

وقال أشخاص مطلعون إن التطبيق يستخدم تقنية البلوتوث لتسجيل متى يكون المستخدمون قريبين من بعضهم البعض. وإذا ثبتت إصابة شخص بالفيروس، يرسل التطبيق تحذيرا للمستخدمين الذين خالطوه ويوصي بتحركات مثل العزل الذاتي والخضوع للفحص مع الحفاظ على سرية الهوية.

يذكر أن هناك عدة تطبيقات هواتف ذكية وغيرها من التقنيات على نطاق واسع في الدول الآسيوية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية للمساعدة في احتواء العدوى لكن هناك تخوفات في أوروبا من احتمال إساءة استخدام البيانات وانتهاك الخصوصية.