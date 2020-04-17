وزير الصحة الألماني: فيروس كورونا تحت السيطرة

قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا في ألمانيا "تحت السيطرة"، بفضل الإجراءات التي فرضت بعد زيادة مبكرة في الحالات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزير قوله "إن إبقاء الناس في منازلهم منذ منتصف مارس كان ناجحا، حيث تستعد البلاد لتخفيف الإجراءات وزيادة إنتاج الأقنعة الواقية".

وأضاف "لقد تراجعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، خاصة الزيادة النسبية يوما بعد يوم. تفشي المرض اليوم أصبح تحت السيطرة".

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أن المتاجر الأصغر ستفتح الأسبوع المقبل وسيعاد فتح المدارس لبعض التلاميذ اعتبارا من 4 مايو/ أيار.

لكن مجموعة أخرى من القيود واسعة النطاق ستظل سارية، بما في ذلك حظر تجمعات أكثر من شخصين في الأماكن العامة وفي المناسبات العامة الكبيرة.