وزير الدفاع الإيراني يعلق على بيان أمريكا بشأن "أعمال خطيرة" في الخليج

اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، المزاعم الأمريكية الأخيرة، واهية ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يؤجج التوترات في المنطقة.

وكان الوزير يتحدث عما أعلنته البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، بشأن تنفيذ زوارق إيرانية مناورات بشكل "استفزازي وخطير" بالقرب من بوارج عسكرية أمريكية كانت تسيّر دوريات في المياه الدولية في الخليج.

وقال حاتمي على هامش استعراض الخدمة للجيش الإيراني صباح اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن التطورات في الخليج إن "ما يتسبب في انعدام الأمن في منطقة الخليج الفارسي هو الوجود غير القانوني والعدواني للأمريكيين، الذين قدموا من الجانب الآخر في العالم وتواجدوا على حدودنا، وهم يطلقون مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وأضاف حاتمي "شعبنا واع وذو بصيرة ويرى من هو على حق، نحن في بلادنا، وهم جاؤوا من الجانب الآخر للعالم لإثارة مشكلات لدول المنطقة بالتهديدات والحظر".

وورد في بيان سلاح البحرية الأمريكية أن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري، "اقتربت مرات عدة وضايقت" 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأوضح البيان أن الزوارق الإيرانية مرت، مرارا وتكرارا، أمام السفن الأمريكية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية.

وأضاف أن هذه الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 مترا فقط من حاملة الطوافات الأمريكية "يو.إس.إس. لويس بولير" وإلى مسافة تقل عن 10 أمتار من قوس سفينة الدوريات "ماوي". وأرفق سلاح البحرية الأمريكية بيانه بصور وشريط فيديو وثق فيها ما جرى.

📹 شاهد بالفديو ..



🔰زوارق الحرس الثوري تحرج الأسطول الامريكي في خليج فارس ..



🔰 ما حدث اليوم ما هو الا الاستهزاء بالاسطول الامريكي سبقه استهزاءات كثيرة سناتي بذكرها لاحقا حيث تبين ان هذا الاسطول ما هو الا نمر من ورق . pic.twitter.com/sfhaKOCojt — لعلي أنتمي (@313A_narjis) April 16, 2020

وبحسب البيان فإن القطع البحرية الأمريكية أطلقت إنذارات عدة للزوارق الإيرانية لكن الأخيرة لم ترد.

وإذ أعربت البحرية الأمريكية عن أسفها لهذا السلوك "الاستفزازي والخطِر"، شددت على أن قطعها "ستظل متيقظة".

وختم البيان بالقول إن عناصر سلاح البحرية الأمريكية "مدربون على التصرف باحترافية ولكن ضباطنا يتمتعون بحق التصرف للدفاع عن أنفسهم".

وتشهد مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، توترات مزمنة.