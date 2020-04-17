بشرى سارة من شركة للأدوية... مرضى كوفيد 19 يستجيبون لهذا العقار

ذكرت تقارير طبية أن شركة أمريكية للأدوية أجرت تجارب لاستخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج مرضى كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، ووصلت إلى نتائج جيدة.

أوضح موقع "ستات" الإخباري الطبي أن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات، قال إنه يرصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي بعد استخدام عقار "ريمديسيفير" في العلاج، حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أسهم شركة "جيلياد ساينسيز" للأدوية قفزت بنسبة 16% بعد إغلاق السوق، يوم الخميس، عقب التقارير الطبية المشجعة حول فاعلية العقار.

ونقلت الوكالة عن الشركة القول "يتعين تحليل البيانات الشاملة لاستخلاص النتائج من التجربة".

من جانبه، قال مستشفى يو شيكاغو ميديسن إن "البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج".

وتتوقع الشركة نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو/ أيار.