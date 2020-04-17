العائلة المالكة في بريطانيا: الحيوانات الأليفة تشاركنا يوميات الحجر... صور

عبرت العائلة المالكة في بريطانيا عن إيجابية مشاركة الحيوانات الأليفة في الحجر المنزلي ومناحي الحياة اليومية، حيث يعتبر شهر نيسان/أبريل هو شهر الحيوانات الأليفة في البلاد.

ونشرت صحة العائلة المالكة على تويتر:

"نحتفل اليوم بشهر الحيوانات الأليفة الوطني. لقد أبقتنا الحيوانات الأليفة كمجموعة أثناء الحجر، وانضمت إلى مناحينا اليومية!".

🐶🐴🐈Today we are marking National Pet Month. The nation's pets have kept us company during lockdown, and have joined our daily walks!#nationalpetmonth pic.twitter.com/dKt3x5WFhY — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2020

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وبحسب الصفحة نفسها، استحوذت العائلة المالكة في عام 1933 على أول سلالة من كلاب "كورغيس"، عندما أعطاها الملك جورج السادس لبناته، الأميرة إليزابيث (الآن الملكة) والأميرة مارغريت.

The first Royal corgis - Dookie & Jane - joined the Royal Family in 1933, when King George VI gave them to his daughters, Princess Elizabeth (now The Queen) and Princess Margaret. pic.twitter.com/GApqB3xAhD — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2020

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شهر الحيوانات الأليفة الوطني هو احتفال بالفوائد التي تجلبها الحيوانات الأليفة لحياة الناس، وبالعكس أيضا (الاهتمام من قبل البشر بالحيوانات الأليفة).و تتم ملاحظته سنويًا في الولايات المتحدة في شهر مايو/ أيار، وخلال شهر أبريل/ نيسان في المملكة المتحدة.