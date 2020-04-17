ماكرون: الصين لم تتعامل مع كورونا أفضل من الدول الأوروبية الديمقراطية

رفض الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، فكرة أن الصين تعاملت مع وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل من الدول في القارة الأوروبية.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة " فاينانشال تايمز" البريطانية حيث اعتبر أن أداء الصين لم يكن أفضل من الدول الأوروبية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون إنه "لا يوجد وجه للمقارنة بين الدول التي تتدفق فيها المعلومات بحرية ويستطيع مواطنوها انتقاد حكوماتهم ودول يجري فيها قمع الحقيقة" مشيرا بذلك إلى الصين.

وأضاف ماكرون قائلا: "بالنظر إلى هذه الاختلافات والخيارات التي اتخذت وما عليه الصين اليوم، وهو ما احترمه، فلا ينبغي أن نكون بهذه السذاجة إلى حد القول إنها كانت أفضل بكثير في التعامل مع هذا".

وتابع ماكرون قائلا:"من الواضح أن أمورا حدثت ولا نعرفها".

وكانت فرنسا قد طلبت شراء أكثر من مليار كمامة طبية، معظمهم من الصين، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية تعزيز أدواتها الطبية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وطفت الخلافات بين الصين وفرنسا على السطح في وقت سابق من الأسبوع عندما استدعى وزير الخارجية الفرنسي السفير الصيني بعدما نشرت السفارة على موقعها الالكتروني ما وصفه مشرعون فرنسيون بأنه "أخبار زائفة".