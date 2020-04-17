محلل سياسي: ما يحدث عبارة عن تحضير لنظام عالمي جديد بعد كورونا

قال الكاتب والمحلل السياسي، مناف كيلاني، إن "كل دول العالم تعلم أن ما يحدث اليوم هو تحضير لنظام عالمي جديد والكل يتسابق ليكون له حصة الأسد في هذا النظام".

ولفت إلى أن "التغيرات الجديدة تظهر في تصريحات المسؤولين في الدول الكبرى في محاولة تشكيل تحالف جديد، ولكن توجد نظرة خاطئة لأن التحالف الجديد الذي تسعى الولايات المتحدة لبنائه يبنى على أساس التحالفات الحالية، لذلك يمكن إعادة الحسابات فيها بعد انتهاء أزمة كورونا".

وأشار، في تصريحات لراديو " سبوتنيك "، إلى أن "الأمم المتحدة جزء من هذا النظام العالمي الذي أسس بعيد الحرب العالمية الثانية وهي في موقف ضعيف جدا بسبب الأداء الذي ليس على المستوى للمنظمة وباقي المنظمات الأممية".

وشدد على أن "أي تحالف جديد يمكن البناء عليه لا يمكن أن يأخذ في عين الاعتبار فقط الجانب الاقتصادي لنتائج الأزمة لأن النتائج أولا إنسانية من الناحية الديموغرافية والثقافية والدول التي تضررت بشكل كبير تسعى للحفاظ على نفسها وشعوبها".

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع قد قالت إنها بصدد تطبيق خطة واجراءات اقتصادية لمواجهة أزمة كورونا بعد أن اتفقت أيضا على إصلاح منظمة الصحة العالمية، مؤيدة في ذلك اتهامات الرئيس الأمريكي للمنظمة بالفشل في تعاملها مع فيروس كورونا.

وكان الرئيس ترامب قد هاجم المنظمة، متهما إياها بالانحياز للصين كما علق مساهمات واشنطن في عمل المنظمة.

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، بعد اتصال هاتفي رفضهما محاولات تحميل بكين مسؤولية التأخر في إبلاغ العالم بظهور فيروس كورونا، معتبرين أن نتائج هذه المحاولات ستكون "عكسية"، وفق بيان للكرملين.